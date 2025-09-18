Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile - Chilevisión

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a 128 km de Petropavlovsk, con una profundidad de 10 km.
Este jueves 18 de septiembre se reportó un terremoto de magnitud 7,8 al este de Pretropavlovsk, en Rusia.
La intensidad del sismo llevó a Senapred a evaluar un posible riesgo de tsunami para las costas chilenas.
Sin embargo, finalmente se dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
En atención al #sismo magnitud 7.8 localizado a 143 km al E de Pretropavlovsk, Rusia, #SHOA indica que finalizado el proceso de modelación y análisis, las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en…— SENAPRED (@Senapred) September 18, 2025