Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile - Chilevisión

Este jueves 18 de septiembre se reportó un terremoto de magnitud 7,8 al este de Pretropavlovsk, en Rusia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a 128 km de Petropavlovsk, con una profundidad de 10 km.

SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo en Rusia

La intensidad del sismo llevó a Senapred a evaluar un posible riesgo de tsunami para las costas chilenas.

Sin embargo, finalmente se dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.