“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén es detenido ebrio en auto municipal tras evadir fiscalización - Chilevisión

El edil registró 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que duplica el límite legal de 0,8 para considerarse estado de ebriedad.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), fue detenido tras haber sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo municipal y evadir un control policial, siendo lo último desmentido por el jefe comunal a través de sus redes sociales.

El fiscal jefe(s) de Licantén, Jaime Rojas, señaló que el hecho se registró la noche del viernes 19 de septiembre en la Ruta J60, región del Maule, cuando "personal de Carabineros fiscaliza el móvil frente a la unidad policial del retén La Huerta, donde el conductor del móvil no hace caso a la señal de detención y sigue su camino”.

“Posteriormente, es fiscalizado este móvil en el sector de la Cuesta Colorada de la comuna de Hualañé, advirtiendo los carabineros que Patricio Andrés Rivera Bravo conducía este vehículo en manifiesto estado de ebriedad”, agregó.

En esa línea, indicó que “la dosificación alcohólica arrojó 1,78 gramos de alcohol por mil en la sangre, siendo detenido”.

Hay que recordar que en Chile, la normativa establece que un conductor se encuentra “bajo la influencia del alcohol” con 0,3 gramos por litro de sangre, mientras que a partir de 0,8 gramos por litro se considera “estado de ebriedad”.

Rivera permaneció detenido durante la noche en la Tenencia de Hualañé y será formalizado en las próximas horas por el fiscal Jaime Rojas, quien pedirá como medidas cautelares el arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir, al no existir daños ni personas lesionadas.

Declaraciones del Alcalde

Por su parte, el edil recurrió a su cuenta de Instagram para referirse al asunto, asegurando que "errar es humano".

En esa línea, señaló que: "Me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro, aprenderé mucho, no le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusione".

"No me arranque, asumí el error como corresponde, estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho", finalizó.