Actriz Patricia López denunció haber sido expulsada de una playa en el Lago Vichuquén - Chilevisión

La actriz Patricia López denunció este viernes haber sido expulsada de una playa en el sector del Lago Vichuquén, en Curicó, Región del Maule.

Mediante un video, López hizo un llamado a las autoridades a ayudar a los residentes del lugar, a fin de encontrar un balance entre la propiedad pública y privada.

"El Lago Vichuquén se mira, pero no se toca"

"Me acaban de echar de una playa que, según mi entender y el de todos los vecinos, era pública, La Rampla, que es Santa Rosa de Aquelarre y la señora me dijo que me fuera porque ella lo había concecionado y ahora era privado", expresó Patricia.

En esa misma línea, agregó: "El Lago Vichuquén se mira, pero no se toca y por eso me uní a la Agrupación de Fijación de Accesos al Lago Vichuquén para poder contribuir con información, con planos antiguos".

La actriz lamentó la situación y comentó que su padre vacaciona en el lugar hace 50 años, por lo que hizo una profunda reflexión sobre los cambios a los accesos de las playas e hizo un fuerte llamado a las autoridades.

"Ayuden a los ciudadanos y cuidadanas que se han agrupado aquí en el lago para que todos podamos disfrutar, nuestros hijos puedan tocar el agua, nuestros adultos mayores se puedan bañar y que podamos vivir en equilibrio entre la propiedad privada y los espacios públicos, porque de eso se trata", cerró.