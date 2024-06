Paty López recordó el violento episodio que la llevó a irse de Chile: “Fue complejo” - Chilevisión

La actriz compartió detalles de su decisión de esperar la llegada de su primer hijo en Eslovenia, país de donde es oriundo su esposo.

Paty López estará invitada al nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde recordó una violenta experiencia que la llevó a irse de Chile durante el periodo de su embarazo.

La actriz habló de su estadía Eslovenia, país de origen de su esposo, donde vivió gran parte de su gestación hasta la llegada de su hijo, debido a un difícil episodio que pasó en suelo nacional.

VER MÁS SOBRE PODEMOS HABLAR

“Estaba embarazadita después de mucho tiempo, bueno logré embarazarme y fue de alto riesgo. Lo pasé muy mal, viví algunos episodios un poco fuertes, violencia vial, le digo yo” , comenzó relatando.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La razón de Paty López para dejar Chile

Según contó Paty López, la razón que la llevó a irse de Chile durante su embarazo fue un conflicto vial que la dejó muy asustada.

“Chile para mi gusto está muy violento, lamentablemente, la gente está muy agresiva. Un tipo me hizo una maniobra muy peligrosa en la carretera, me pasó por el lado mío, me golpeó el retrovisor, fue complejo y yo quedé bien asustada” , reveló.

Fue en ese momento en que su esposo decidió tomar cartas en el asunto, y buscando el mejor bienestar para su familia, optó por llevarla a su país.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Mi esposo me dijo vámonos a Eslovenia, te cuido allá, allá tengo trabajo, mi gente, puedes estar en la casa tranquila. Y fíjate que no lo tenía pensado, confié y bueno, me voy a vivir mi embarazo”, cerró.

Mira esta y otras historias en el capítulo estreno de Podemo Hablar, este viernes 14 de junio, a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión y sus plataformas digitales.