Sismo remece al Norte Chico del país: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo lugar a 22 kilómetros al noroeste de Los Vilos, región de Coquimbo a las 12:49 horas.

Pasado el mediodía de este miércoles, un sismo de mediana intensidad sacudió a la zona norte del país.

Según detalló el organismo, la magnitud fue de 4.1 y se registró a una profundidad de 56 kilómetros.