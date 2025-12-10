Sismo remece al Norte Chico del país: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo lugar a 22 kilómetros al noroeste de Los Vilos, región de Coquimbo a las 12:49 horas.
Pasado el mediodía de este miércoles, un sismo de mediana intensidad sacudió a la zona norte del país.
De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 12:49, 22 kilómetros al noroeste de Los Vilos, región de Coquimbo.
Según detalló el organismo, la magnitud fue de 4.1 y se registró a una profundidad de 56 kilómetros.
Hora Local: 2025/12/10 12:49:02, mag: 4.1, Lat: -31.82, Lon: -71.3, Prof: 56.4, Loc : 22.42 km al NE de Los Vilos
