Emergencia en Santiago Centro: Reportan incendio fuera de control en galería comercial de la Alameda - Chilevisión

27/12/2025 17:35

Emergencia en Santiago: Incendio en la Alameda dejó una bodega destruida y locales afectados

Personal de bomberos indicó que la emergencia afectó a un outlet que contiene en su interior bodegas y locales de comida rápida.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, se reportó un incendio en el centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana. 

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se ocasionó al interior de una galería comercial ubicada entre la avenida Libertador Bernardo O'Higgins y la calle Maipú. 

Más de 19 compañías y 250 voluntarios de bomberos llegaron al lugar a controlar las llamas y evitar que se propagaran a edificaciones colindantes. 

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que el tránsito se encuentra suspendido en Alameda al poniente, altura de calle Maipú, debido al siniestro. 

