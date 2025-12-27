Emergencia en Santiago Centro: Reportan incendio fuera de control en galería comercial de la Alameda - Chilevisión

Personal de bomberos indicó que la emergencia afectó a un outlet que contiene en su interior bodegas y locales de comida rápida.

Durante la tarde de este sábado, se reportó un incendio en el centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se ocasionó al interior de una galería comercial ubicada entre la avenida Libertador Bernardo O'Higgins y la calle Maipú.

Más de 19 compañías y 250 voluntarios de bomberos llegaron al lugar a controlar las llamas y evitar que se propagaran a edificaciones colindantes.

🔴 AHORA: más imágenes con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ante 3ª Alarma de #Incendio en bodega de calle Maipú y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en la comuna de #Santiago.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que el tránsito se encuentra suspendido en Alameda al poniente, altura de calle Maipú, debido al siniestro.