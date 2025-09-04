 Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5 - Chilevisión
04/09/2025 20:29

Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5

Un vagón del tren de Metro de Santiago sufrió una falla que generó un siniestro en la estación San Joaquín. Producto de esto, debieron evacuar pasajeros y suspender el funcionamiento de algunas estaciones.

La tarde de este jueves, Metro de Santiago informó la interrupción de su servicio en al menos 8 estaciones de la Línea 5.

Según señalaron desde el servicio de transporte, de momento solo está disponible el tramo entre las estaciones Ñuble y Plaza de Maipú.

Las estaciones que se mantienen sin servicio de trenes son:

  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • Bellavista de La Florida
  • Vicente Valdés

A través de su cuenta de X, el tren subterráneo indicó que la interrupción del servicio se debió a un procedimiento de Bomberos al interior de una estación.

De acuerdo a la información de Metro, cerca de las 20:10, un tren presentó una falla en estación San Joaquín, Bomberos tomó procedimiento y el equipo de mantenimiento trabaja en la revisión.

Usuarios de redes sociales apuntan a que habría un siniestro en la estación San Joaquín y muestran humo y un foco de fuego en un vagón del tren.

Pasajeros debieron ser evacuados y no se reportan lesionados de momento.

La respuesta de Metro

Desde Metro, Cristian Cañete, gerente de Ingeniería de Operaciones y Mantenimiento, informó que “alrededor de las 20.10 horas, un tren en la estación San Joaquín de Línea 5 presentó una avería, generando humo y fuego”.

“Nuestros protocolos operacionales funcionaron de acuerdo a lo que está establecido, evacuando el tren sin tener personas afectadas. El humo y el fuego ya se encuentran controlados”, agregó.

“En este momento, nuestros equipos se encuentran en terreno evaluando la situación, por lo cual, estaremos informando novedades respecto a las causas de este incidente”.

