Graban incendio en tren del Metro: Revisa las estaciones sin servicio de la Línea 5 - Chilevisión

Un vagón del tren de Metro de Santiago sufrió una falla que generó un siniestro en la estación San Joaquín. Producto de esto, debieron evacuar pasajeros y suspender el funcionamiento de algunas estaciones.

La tarde de este jueves, Metro de Santiago informó la interrupción de su servicio en al menos 8 estaciones de la Línea 5.

Según señalaron desde el servicio de transporte, de momento solo está disponible el tramo entre las estaciones Ñuble y Plaza de Maipú.

Las estaciones que se mantienen sin servicio de trenes son:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés

A través de su cuenta de X, el tren subterráneo indicó que la interrupción del servicio se debió a un procedimiento de Bomberos al interior de una estación.

De acuerdo a la información de Metro, cerca de las 20:10, un tren presentó una falla en estación San Joaquín, Bomberos tomó procedimiento y el equipo de mantenimiento trabaja en la revisión.

20:34 h. Servicio en #L5 solo disponible entre Plaza de Maipú y Ñuble debido a procedimiento de Bomberos.



❌Cerradas: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.



Seguiremos informando. https://t.co/lo8wom0olL — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 5, 2025

🚇 Hoy, cerca de las 20:10 hrs, un tren presentó una falla en estación San Joaquín de #L5. Bomberos tomó procedimiento y nuestro equipo de mantenimiento trabaja en la revisión.



✅Servicio disponible solo entre Plaza de Maipú y Ñuble.



❌Estaciones cerradas: Rodrigo de Araya,… https://t.co/lo8wom0Wbj — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 5, 2025

Usuarios de redes sociales apuntan a que habría un siniestro en la estación San Joaquín y muestran humo y un foco de fuego en un vagón del tren.



Pasajeros debieron ser evacuados y no se reportan lesionados de momento.

La respuesta de Metro

Desde Metro, Cristian Cañete, gerente de Ingeniería de Operaciones y Mantenimiento, informó que “alrededor de las 20.10 horas, un tren en la estación San Joaquín de Línea 5 presentó una avería, generando humo y fuego”.

“Nuestros protocolos operacionales funcionaron de acuerdo a lo que está establecido, evacuando el tren sin tener personas afectadas. El humo y el fuego ya se encuentran controlados”, agregó.

“En este momento, nuestros equipos se encuentran en terreno evaluando la situación, por lo cual, estaremos informando novedades respecto a las causas de este incidente”.