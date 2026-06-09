Incendio en la Alameda: Reportaron corte total del tránsito por fuego descontrolado
Bomberos trabajó en el lugar para evitar una mayor propagación de las llamas.
Un gran incendio estructural afectó a tres locales comerciales en la Alameda, a la altura de calle Chacabuco, en el centro de Santiago.
Bomberos trabajó en el lugar para apagar el fuego descontrolado y evitar una mayor propagación de las llamas.
Transporte informó el corte total del tránsito en la Alameda hacia el poniente desde avenida Ricardo Cumming, por el incendio entre calles Maipú y Chacabuco.
ALERTA DE TRÁNSITO (14:00). Alameda al poniente desviada en Av. Brasil, Av. Ricardo Cumming y Maipú, debido a incendio sin control en edificio comercial, altura Chacabuco. Por posibilidad de derrumbe se solicita peatones NO transitar a hacia este pto. Bomberos en el lugar https://t.co/nrr5L5uLl3 pic.twitter.com/r0ofdkcGt1
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2026