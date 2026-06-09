Incendio en la Alameda: Reportaron corte total del tránsito por fuego descontrolado

Bomberos trabajó en el lugar para evitar una mayor propagación de las llamas.

Un gran incendio estructural afectó a tres locales comerciales en la Alameda, a la altura de calle Chacabuco, en el centro de Santiago.

Bomberos trabajó en el lugar para apagar el fuego descontrolado y evitar una mayor propagación de las llamas.

Transporte informó el corte total del tránsito en la Alameda hacia el poniente desde avenida Ricardo Cumming, por el incendio entre calles Maipú y Chacabuco.