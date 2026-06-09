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Incendio en la Alameda: Reportaron corte total del tránsito por fuego descontrolado

Bomberos trabajó en el lugar para evitar una mayor propagación de las llamas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un gran incendio estructural afectó a tres locales comerciales en la Alameda, a la altura de calle Chacabuco, en el centro de Santiago.

Bomberos trabajó en el lugar para apagar el fuego descontrolado y evitar una mayor propagación de las llamas.

Transporte informó el corte total del tránsito en la Alameda hacia el poniente desde avenida Ricardo Cumming, por el incendio entre calles Maipú y Chacabuco.

 

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