Agenda Criteria: Desaprobación de presidente Kast sube al 58%, su peor registro desde marzo

La encuesta reflejó una caída en la aprobación del mandatario, la que pasó de 46% en marzo a 30% en septiembre.

Este domingo se publicó una nueva edición de Agenda Criteria, que mostró una caída de tres puntos de la aprobación del presidente José Antonio Kast a un 30%.

En tanto, la desaprobación subió a 58%, su peor registro desde el inicio del Gobierno.

Desde marzo hasta el comienzo de septiembre, la aprobación disminuyó de 46% a 30%. Esto, en tan solo cinco meses.





Tensión entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes

Sobre la decisión del presidente Kast de no exigir a Javier Milei la firma de un documento que reconozca que el Estrecho de Magallanes es de Chile, las opiniones están divididas.

Un 43% de los encuestas está en desacuerdo, mientras que un 41% lo respalda. Además, dentro de la derecha un 63% lo apoya y en la izquierda un 65% lo rechaza.