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Agenda Criteria: Desaprobación de presidente Kast sube al 58%, su peor registro desde marzo

La encuesta reflejó una caída en la aprobación del mandatario, la que pasó de 46% en marzo a 30% en septiembre.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Este domingo se publicó una nueva edición de Agenda Criteria, que mostró una caída de tres puntos de la aprobación del presidente José Antonio Kast a un 30%. 

En tanto, la desaprobación subió a 58%, su peor registro desde el inicio del Gobierno. 

Desde marzo hasta el comienzo de septiembre, la aprobación disminuyó de 46% a 30%. Esto, en tan solo cinco meses.

Tensión entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes

Sobre la decisión del presidente Kast de no exigir a Javier Milei la firma de un documento que reconozca que el Estrecho de Magallanes es de Chile, las opiniones están divididas. 

Un 43% de los encuestas está en desacuerdo, mientras que un 41% lo respalda. Además, dentro de la derecha un 63% lo apoya y en la izquierda un 65% lo rechaza.

 

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