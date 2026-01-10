Acusan a bombero y funcionario de Conaf de iniciar incendio forestal: fue denunciado por su propia compañía - Chilevisión

El siniestro se remonta al pasado martes 6 de enero, en donde una emergencia consumió cerca de 10 hectáreas en un sector de Patagual, comuna de Coronel.

Durante las últimas horas, la compañía de Bomberos de Coronel hizo pública una denuncia contra uno de sus voluntarios por ser el posible responsable de iniciar un incendio forestal en el sector de Patagual, comuna de Coronel.

Asimismo, se reveló que el acusado formaría parte también de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El siniestro se remonta al martes 6 de enero, cuando un incendio consumió cerca de 10 hectáreas en la zona ubicada en la región del Bíobío.

De acuerdo con lo informado por el medio La Tercera, el sujeto habría sido descubierto luego de la revisión de cámaras de seguridad del cuartel de la 9.ª compañía de Coronel, quienes, tras identificarlo, realizaron una denuncia formal.

Investigan a bombero por iniciar incendio forestal en Coronel

“Los antecedentes de esta situación los hemos puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público y las policías para su respectiva investigación”, escribió Bomberos en un comunicado.

Asimismo, La Tercera citó las declaraciones de la compañía asegurando que “lo ocurrido corresponde a un hecho aislado sin precedentes en el Cuerpo de Bomberos de Coronel, que no representa ni empaña en absoluto la labor, el compromiso ni la vocación de servicio que caracteriza a cada uno de nuestros bomberos y bomberas”.

Mientras que desde la Conaf indicaron “rechazar categóricamente cualquier conducta que atente contra el medio ambiente, el patrimonio forestal del país, la seguridad de las personas y el trabajo que desarrollan diariamente brigadistas y funcionarios comprometidos con la prevención y combate de los incendios forestales".