Acusada de robar pato en Mall reveló cómo ocurrieron los hechos que terminaron en video viral - Chilevisión

24/01/2026 11:38

Acusada de robar pato en Mall reveló cómo ocurrieron los hechos que terminaron en video viral

La mujer aseguró que ya no puede salir de su casa con su hija sin sentirse amenazada de que alguien la reconozca y le hagan daño.

Publicado por Josefina Vera

Hace una semana se viralizó el supuesto robo de un patito desde la laguna artificial ubicada en la entrada del Mall Plaza Oeste.

Según el video, y el relato de Sergio Narchi, una madre y su hija de tres años sacaron al animal para llevárselo, sin embargo, la afectada conversó con CHV Noticias, donde negó los hechos y explicó lo que sucedió ese día.   

La verdad tras el supuesto robo de un patito en mall

El nombre de la afectada es Daniela Barrera, quien reveló que todo comenzó mucho antes de que fuera grabada y terminó mucho después de la filmación. 

"El pato no estaba en la laguna", partió contando, para luego agregar que el animal fue hallado en las cercanías del cine. "Estaba solo, deambulando, lo tomamos y esperamos si llegaba alguien, donde no llegó lo fuimos a dejar a la laguna", enfatizó.

Pese a que madre e hija lo intentaron dejar en el agua, al animal no le gustó esto. "Cuando lo quisimos dejar, él estaba gritando, queriendo salir", comentó.

"Nos comienzan a grabar desde que yo lo tomé", indicó Daniela, no obstante, ella acusa a Sergio Narchi de cortar el video, puesto que "nos dimos la vuelta y lo dejamos en el otro extremo de la laguna".

Esta situación ha ocasionado que Daniela tenga miedo de salir a la calle. "Me han amenazado", reveló, detallando que le han dicho que la golpearán, le robarán a su hija, etc.

"Yo no puedo salir sola afuera con mi hija (...) no sé que persona me puede reconocerme y me hace algo", agregó.

