¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres - Chilevisión

25/09/2025 17:18

¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres

La mujer fue identificada como Antonella Lorena Marín Quintero y se le acusa de contactar a sus víctimas por aplicación de citas para luego drogarlas y robar.

En Argentina, una mujer chilena de 35 años es investigada por drogar y robar a al menos cinco hombres y donde recibió el apodo de "Viuda Negra". 

La mujer fue identificada como Antonella Lorena Marín Quintero y de acuerdo a lo publicado por La Capital, la mujer realizaba los delitos tras contactar a sus víctimas por aplicación de citas. 

Tras cometer los robos, Marín ofrecía los artículos a través de Marketplace, lo cual fue detectado por familiares de una de las víctimas, quienes luego encontraron su perfil en Tinder con su nombre real. 

Tras simular la compra de un polerón que ella ofrecía por sus redes sociales, "policías de civil montaron un operativo en el lugar y lograron detenerla", agregó el citado medio. 

Tras ser detenida a mediados de agosto y quedar en prisión preventiva, la justicia le concedió el beneficio del arresto domiciliario, sin embargo, la fiscalía trasandina apeló y aún no se hizo efectiva y se aguarda su definición para los próximos días.

¿Quién es la chilena apodada la "Viuda Negra"?

Según publicó La Estrella de Valparaíso, Antonella Lorena Marín Quintero, tiene 35 años y es una actriz, activista y miembro del ecosistema cultural regional oriunda de la región de Valparaíso. 

En esa zona, en su época estudiantil, fundó el Estudio de Arte Musa, del que fue directora y obtuvo varios reconocimientos. Además, desde su etapa universitaria, en la Universidad de Playa Ancha, obtuvo reconocimiento por ser una reconocida activista del feminismo.

 

