 Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI ACTUALIZACIÓN | Metro de Santiago restableció servicio en la totalidad de la Línea 1 VIDEO | Cámara registró el momento exacto en que explota casa en Pudahuel
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 16:22

Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI

Los detenidos fueron vinculados a un tour delictual en Chile que terminó con un funcionario de Investigaciones baleado y donde los sujetos salieron del país por pasos no habilitados.

Poco a poco se han ido conociendo más antecedentes del robo que afectó a Pampita (Carolina Ardohain) y donde seis de los ocho detendios son chilenos. 

De esos seis, dos fueron vinculados a un tour delictual en Chile que terminó con un funcionario de la PDI baleado y donde los sujetos salieron del país por pasos no habilitados y con identidades falsas. 

Radio Bío Bío informó que este hecho ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre, un grupo de desconocidos concretaron el robo de dos vehículos y otros dos de carácter frustrado en Estación Central, Maipú y La Florida.

Fue precisamente en esta última comuna donde un detective resultó herido y hasta la fecha aún se mantiene internado en un recinto hospitalario con estado de salud reservado.

Fiscalía anunció proceso de extradición

El prefecto Marcos Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales, afirmó que tras la detención de los sujetos por el robo a la modelo argentina se identificó que dos ellos participaron del ataque al PDI. 

"Se trata de dos imputados de 23 y 19 años, uno de ellos es el autor material del disparo que sufre el detective antinarcóticos y además, del segundo detenido que participa en un tour de delitos violentos", indicó. 

Por esta razón, la Fiscalía anunció que iniciará el proceso de extradición en contra de al menos estos dos chilenos que fueron detenidos en Argentina. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025