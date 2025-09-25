Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI - Chilevisión

Los detenidos fueron vinculados a un tour delictual en Chile que terminó con un funcionario de Investigaciones baleado y donde los sujetos salieron del país por pasos no habilitados.

Poco a poco se han ido conociendo más antecedentes del robo que afectó a Pampita (Carolina Ardohain) y donde seis de los ocho detendios son chilenos.

De esos seis, dos fueron vinculados a un tour delictual en Chile que terminó con un funcionario de la PDI baleado y donde los sujetos salieron del país por pasos no habilitados y con identidades falsas.

Radio Bío Bío informó que este hecho ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre, un grupo de desconocidos concretaron el robo de dos vehículos y otros dos de carácter frustrado en Estación Central, Maipú y La Florida.

Fue precisamente en esta última comuna donde un detective resultó herido y hasta la fecha aún se mantiene internado en un recinto hospitalario con estado de salud reservado.

Fiscalía anunció proceso de extradición

El prefecto Marcos Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales, afirmó que tras la detención de los sujetos por el robo a la modelo argentina se identificó que dos ellos participaron del ataque al PDI.

"Se trata de dos imputados de 23 y 19 años, uno de ellos es el autor material del disparo que sufre el detective antinarcóticos y además, del segundo detenido que participa en un tour de delitos violentos", indicó.

Por esta razón, la Fiscalía anunció que iniciará el proceso de extradición en contra de al menos estos dos chilenos que fueron detenidos en Argentina.