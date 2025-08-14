Accidente en División El Teniente: Trabajador cae a molino en mantención y es trasladado a recinto de salud - Chilevisión

El hombre sufrió una caída desde una altura de unos 60 centímetros mientras realizaba labores de mantenimiento programado.

Este jueves, ocurrió un nuevo incidente en la División El Teniente de Codelco, más precisamente en el sector de alimentación molino de bolas 412 de la planta SAG 1.

Ahí, un trabajador sufrió una caída mientras realizaba labores de mantenimiento programado, así se informó a través de un comunicado interno de la empresa, denominado "Flash de Seguridad".

"El evento significativo con lesiones" afectó a un empleado de la empresa MPG, quien cayó "desde una altura aproximada de 60 cm" cuando trabajaba en el molino.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por este motivo se activó el protocolo de emergencia, donde se detuvo todas las actividades de la planta SAG 1, y se derivó al trabajador a la posta colón para luego ser trasladado al Instituto de Salud del Trabajo, encargado de evaluar cuál es su estado actual.

Radio Bío Bío agregó que el molino, al estar en mantención, no estaba operativo. Además, de momento se desconocen más detalles del accidente.