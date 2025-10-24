30 kilos de droga y millones en efectivo: Lo que se sabe de la incautación vinculada a detenidos por muerte de Esteban Hermosilla - Chilevisión

Cabe señalar que los sujetos, identificados como Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), se encuentran en prisión preventiva.

Carabineros realizó importantes allanamientos en la zona norte de Santiago a raíz de la investigación por los dos detenidos en la muerte del pequeño Esteban Hermosilla, niño que viajaba en su furgón escolar cuando fue chocado en Recoleta.

Cabe señalar que los sujetos, identificados como Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por homicidio con dolo eventual y robo con violencia.

Tras una serie de diligencias, las policías identificaron una serie de domicilios vinculados a los detenidos, donde el Departamento OS-9 de Carabineros realizó allanamientos tanto en Recoleta como en Huechuraba, donde incluso se ingresó a la casa de la madre de Claudio Gaete.

Se incautaron más de 30 kilos de droga avaluada en $430 millones

En total, el personal policial incautó cerca de 30 kilos de distintas sustancias (18 kg de pasta base de cocaína y 12 kg de clorhidrato de cocaína) en tres domicilios de Huechuraba. La droga incautada es equivalente a 132.000 dosis avaluadas en $432 millones.

Mientras que en Recoleta se registró un domicilio donde se incautó $48.664.000 en efectivo, monto que sería asociado al tráfico de drogas.

Tras esto, el Ministerio Público indicó que no se imputó el delito de tráfico de drogas a Claudio Gaete, ya que hasta el momento no hay antecedentes que puedan vincularlo directamente en la investigación.

Tres personas fueron detenidas

El general director (s), Enrique Monrás, manifestó que el resultado del operativo dejó a tres personas detenidas de nacionalidad boliviana, dos mujeres y un hombre, dos de ellos con una situación administrativa irregular.

Mientras que la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que "el punto también es relevante porque se trata de un inmueble que era de la madre del imputado Gaete en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas".