 30 kilos de droga y millones en efectivo: Lo que se sabe de la incautación vinculada a detenidos por muerte de Esteban Hermosilla - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ha sido retirado por incivilidades”: Metro informa expulsión del “Chavo del 8” tras graves acusaciones "Gracias a Dios estamos vivos": Trabajadores de fábrica destruida por incendio revelan detalles del siniestro Tragedia de piloto chileno y su pareja en Argentina: Fueron a comprar un auto de rally y murieron tras salir a probarlo AHORA | Gigantesco incendio arrasa con local de automóviles cerca de la Ruta 5 Kast lanza advertencia a pdte. Boric: “Vamos a ir por usted, no es una amenaza, es transparencia”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/10/2025 10:28

30 kilos de droga y millones en efectivo: Lo que se sabe de la incautación vinculada a detenidos por muerte de Esteban Hermosilla

Cabe señalar que los sujetos, identificados como Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), se encuentran en prisión preventiva.

Carabineros realizó importantes allanamientos en la zona norte de Santiago a raíz de la investigación por los dos detenidos en la muerte del pequeño Esteban Hermosilla, niño que viajaba en su furgón escolar cuando fue chocado en Recoleta. 

Cabe señalar que los sujetos, identificados como Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por homicidio con dolo eventual y robo con violencia. 

Tras una serie de diligencias, las policías identificaron una serie de domicilios vinculados a los detenidos, donde el Departamento OS-9 de Carabineros realizó allanamientos tanto en Recoleta como en Huechuraba, donde incluso se ingresó a la casa de la madre de Claudio Gaete.

Se incautaron más de 30 kilos de droga avaluada en $430 millones 

En total, el personal policial incautó cerca de 30 kilos de distintas sustancias (18 kg de pasta base de cocaína y 12 kg de clorhidrato de cocaína) en tres domicilios de Huechuraba. La droga incautada es equivalente a 132.000 dosis avaluadas en $432 millones. 

Mientras que en Recoleta se registró un domicilio donde se incautó $48.664.000 en efectivo, monto que sería asociado al tráfico de drogas.

Tras esto, el Ministerio Público indicó que no se imputó el delito de tráfico de drogas a Claudio Gaete, ya que hasta el momento no hay antecedentes que puedan vincularlo directamente en la investigación.

Tres personas fueron detenidas

El general director (s), Enrique Monrás, manifestó que el resultado del operativo dejó a tres personas detenidas de nacionalidad boliviana, dos mujeres y un hombre, dos de ellos con una situación administrativa irregular.

Mientras que la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que "el punto también es relevante porque se trata de un inmueble que era de la madre del imputado Gaete en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

Lo último

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

23/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025