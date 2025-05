Migración, Venezuela y aborto: Lo que dejó el debate de primarias entre Tohá, Winter, Jara y Mulet - Chilevisión

Los aspirantes oficialistas a La Moneda se vieron las caras en un nuevo debate, donde entregaron sus opiniones sobre diversos temas, como migraciones, las relaciones internacionales y el aborto.

Este lunes se realizó un debate radial entre las cuatro cartas del oficialismo que competirán en las primarias presidenciales del 29 de junio: Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC+AH) y Jaime Mulet (FRVS).

Los aspirantes a La Moneda se vieron las caras en Radio ADN, donde entregaron sus opiniones sobre diversos temas, como migraciones, las relaciones internacionales y el aborto.

Migración y fronteras

Al ser consultada sobre la posibilidad de cerrar fronteras para evitar el ingreso irregular de migrantes, la ex ministra del Interior apuntó que esa propuesta proviene del "desconocimiento, porque no hay una llave para cerrar las fronteras". Además, enfatizó que "hay que alinear a todas las fuerzas de la sociedad para poner este objetivo, porque aquí nos jugamos la soberanía".

Por su parte, el diputado del FA planteó realizar “una inversión importante en tecnología para el control fronterizo” y una regularización con un “trato como corresponde, porque vamos a expulsar al que por ley debe ser expulsado, pero siempre mirando los derechos humanos”.

Sobre el mismo punto, la otrora titular de Trabajo apuntó a “hacer un proceso de regularización acotado a quienes efectivamente están aportando y trabajando en nuestro país, y complementarlo con un proceso de relocalización laboral”.

Al respecto, el legislador Mulet señaló que "esto hay que tratarlo con más firmeza. No se ha tratado con la firmeza que se requiere la verdad, y hay responsabilidades", motivo por el que "yo repatriaría a los que entran por paso irregular y tensionaría un poco más las relaciones con Bolivia para que deje de ser pasadizo de miles de migrantes”.

VER MÁS SOBRE ELECCIONES PRIMARIAS

Venezuela y Rusia

Otro tema que se abordó en la instancia fueron las relaciones diplomáticas, particularmente con Venezuela.

Winter señaló que "yo pienso que Venezuela es una dictadura. Yo creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Y que eso no son posiciones abstractas, sino que es un conteo de votos. Yo creo que Nicolás Maduro sacó menos votos que su contrincante, Edmundo González, y creo que eso hay que decirlo con claridad".

En tanto que Jara indicó que "en Venezuela no hay democracia, lo he dicho varias veces, y tomo la palabra en este momento porque como no se me consultó al respecto, me gustaría ser precisa, dado que cuando se habla de la y los comunistas, se nos pone a todos de repente como en una misma posición”.

Otro aspecto que marcó diferencias fue la participación en organismos internacionales. La misma exsecretaria de Estado apuntó que "no me parece que sea un argumento válido no ingresar a los Brics (foro político y económico integrado por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica) porque alguno de estos países está en un conflicto bélico (Rusia) que además repudio porque estoy por la paz. Lo que sí creo que hay que buscar nuevas estrategias porque Estados Unidos, con (Donald) Trump a la cabeza, se ha convertido en un país peligroso para el mundo".

Al respecto, Tohá matizó que “una cosa es que uno tenga acuerdos con todo el mundo, yo soy partidaria de tenerlos. Otra cosa es que participe de organismos multilaterales. Lo que no soy partidaria es de llegar a esos acuerdos en el momento en que un país tiene una acción violenta contra un estado vecino, como sucede hoy día con Rusia respecto de Ucrania o como sucede en caso de Israel respecto de Gaza”.

Sobre lo mismo, Mulet acotó que "en estos convenios internacionales hay aspectos donde se cede soberanía respecto de discusión de temas de inversión. Y respecto al Brics, no me quiero saltar porque creo que yo no soy partidario que Chile ingrese al Brics. Soy partidario que tenga relaciones con cada uno de los integrantes".

Proyecto de aborto legal

Sobre el anuncio del gobierno por el ingreso del proyecto de aborto legal, los candidatos también mostraron sus diferencias.

Tohá apuntó que "es un compromiso y es importante que se cumpla dentro del mandato. El país está preparado para dar esta discusión” y que “no hay razón para que debatir este tema impida avanzar en otras prioridades”.

Al respecto, Mulet marcó una separación con el resto: "Yo soy el único parlamentario oficialista que está en contra de la despenalización del aborto", por que "soy partidario de las tres causales".

Ante esto, Jara precisó que “no es aborto libre” y que "hoy se quiere avanzar en aborto legal, no aborto libre, pero ese debate me hubiera gustado que se hubiera puesto con anticipación".

Finalmente, Winter declaró que "este problema existe y no sólo el debate entre quienes creen que las mujeres deben tener la libertas sobre su cuerpo y quienes no lo creen, también existe un problema sanitario de las mujeres que abortan clandestinamente en pésimas condiciones sanitarias y poniendo en riesgo su vida".