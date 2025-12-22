Hombre es asesinado tras una pelea en Renca: Autor del crimen le disparó y luego lo llevó a un centro asistencial - Chilevisión

Todo ocurrió cuando en una plazoleta de la mencionada comuna, tres hombres que estaban reunidos comenzaron una discusión la cual terminó en un trágico desenlace.

Un grave hecho ocurrió esta madrugada en la comuna de Renca, donde un hombre fue asesinado tras ser atacado por alguien con quien compartía.

Todo ocurrió cuando en una plazoleta ubicada en la intersección de Hanga Roa con Los Moais de la mencionada comuna, tres hombres estaban reunidos cuando comenzó una discusión.

Ahí, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó hiriendo de gravedad a otro, donde llamativamente luego decide trasladar a la víctima hasta un centro asistencial.

Debido a la gravedad de las heridas, el sujeto falleció y el homicida fue detenido por Carabineros, donde además se incautó un arma de fuego de fabricación artesanal.