Debut y despedida: Yate de un millón de dólares se hundió a los 15 minutos de zarpar - Chilevisión

Un costoso yate de lujo protagonizó una insólita escena a comienzos de semana en Turquía, luego de hundirse apenas 15 minutos después de haber zarpado.

El hecho ocurrió en las costas de Eregli, en la región de Zonguldak, una zona altamente turística en el país euroasiático.

El terror inició apenas a 200 metros de la playa, cuando la embarcación —se presume por un fallo de ingeniería— comenzó lentamente a volcarse.

Pese a los intentos del propietario del yate, del capitán y de los tripulantes de revertir la situación, finalmente la nave terminó por hundirse ante la incredulidad de quienes registraban el hecho en tierra firme.

No hubo heridos, pues las cuatro personas a bordo lograron escapar a tiempo lanzándose al mar y nadando hasta la orilla. Dicha acción de escape también fue captada en cámara.