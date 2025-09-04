 Debut y despedida: Yate de un millón de dólares se hundió a los 15 minutos de zarpar - Chilevisión
Minuto a minuto
Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno VIDEO | Madre e hijo cayeron a roqueríos y fueron rescatados con vida en Reñaca Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/09/2025 12:41

Debut y despedida: Yate de un millón de dólares se hundió a los 15 minutos de zarpar

La embarcación, considerada de lujo, se volcó y desapareció en el mar a 200 metros de la playa de Eregli, en la región de Zonguldak, Turquía.

Publicado por CHV Noticias

Un costoso yate de lujo protagonizó una insólita escena a comienzos de semana en Turquía, luego de hundirse apenas 15 minutos después de haber zarpado.

El hecho ocurrió en las costas de Eregli, en la región de Zonguldak, una zona altamente turística en el país euroasiático.

El terror inició apenas a 200 metros de la playa, cuando la embarcación se presume por un fallo de ingeniería comenzó lentamente a volcarse. 

Pese a los intentos del propietario del yate, del capitán y de los tripulantes de revertir la situación, finalmente la nave terminó por hundirse ante la incredulidad de quienes registraban el hecho en tierra firme.

No hubo heridos, pues las cuatro personas a bordo lograron escapar a tiempo lanzándose al mar y nadando hasta la orilla. Dicha acción de escape también fue captada en cámara.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025
Publicidad