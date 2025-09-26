 VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina - Chilevisión
26/09/2025 10:46

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

Conmoción en Argentina ha causado el crimen de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), tres jóvenes que fueron torturadas, asesinadas, y cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados, tras pasar cinco días desaparecidas.

Los crímenes fueron transmitidos en vivo por una cuenta de Instagram y, según apuntan las autoridades trasandinas, estarían ligados a una banda “transnacional de narcotráfico”.

Según ha revelado la investigación, las tres mujeres desaparecieron la noche del viernes tras subirse a un vehículo que supuestamente las llevaría a una fiesta. El momento fue captado por un cámara de seguridad y se transformó en el último registro con vida de las jóvenes.

Acorde a lo informado por las autoridades, las jóvenes habrían sido engañadas por la banda, haciéndoles creer que habían sido invitadas un evento en el barrio de Bajo Flores en Buenos Aries.

En este contexto, las tres amigas fueron captadas por última vez por una cámara de seguridad del municipio. Las imágenes las muestran abordando un vehículo blanco. Tras esto, se les perdió el rastro.

Gracias al rastreo de sus celulares, las autoridades pudieron dar con el paradero de sus cuerpos la noche del martes, al interior de una vivienda ubicada a más de 30 kilómetros del punto donde las recogió el vehículo.

