 Choque desata caos: Un muerto, 50 postes caídos, miles de personas sin luz e incendios - Chilevisión
12/09/2025 11:28

Choque desata caos en Tailandia: Un muerto, 50 postes caídos, miles de personas sin luz e incendios

El impacto de una camioneta contra un poste le causó la muerte de forma instantánea al conductor, pero además derivó en un confusión total en la zona.

El choque de una camioneta contra un poste no solo provocó un fatal accidente de tránsito, sino que ocasionó un verdadero caos en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, esta semana.

El siniestro ocurrió cuando un joven conductor de 24 años —identificado como Boonrit Charoenwong— manejaba su camioneta en la que cargaba bidones de agua.

Parecía ser un día de rutina, pero, de imprevisto, la víctima perdió el control y se estrelló directamente contra una de las estructuras del tendido eléctrico. El impacto le causó la muerte de forma instantánea.

El choque, a su vez, desestabilizó los postes y provocó la caída de 50 de estos, además provocando daño a transformadores y medidores.

En total, se calcula que alrededor de 20 casas y vehículos se vieron afectados por las caídas. Esto, sin contabilizar los daños producidos por incendios posteriores reportados.

El número aumenta si se consideran los clientes que quedaron sin suministro eléctrico.

