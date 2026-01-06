Trump asegura que EE.UU. está listo para un nuevo ataque en Venezuela “si es que es necesario” - Chilevisión

En medio de su alocución frente al Congreso, el mandatario no descartó nuevas acciones militares en el país caribeño.

A tres días de la intervención militar que propició la caída y arresto de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar listo para iniciar un nuevo ataque en Venezuela de ser necesario.

En medio de su alocución frente a la Cámara de Representantes, el mandatario defendió la captura del líder del régimen y deslizó la posibilidad de emprender nuevas operaciones en el país caribeño.

Asimismo, entregó detalles de cómo transcurrió el proceso: "Agarramos por sorpresa a Maduro (...) Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas", afirmó, apuntando a haber cometido crímenes contra "mucha gente".

Cabe recordar que no es la primera vez que Trump envía un mensaje con ese tono. El mismo sábado, tras completar la operación en Caracas, el presidente norteamericano amenazó con posibles nuevas intervenciones, también de "ser necesario".