“Un enfermo”: Así cayó el sujeto acusado de secuestrar adultos mayores y cobrar sus pensiones - Chilevisión

El hombre fue detenido y será formalizado por varios delitos que incluyen secuestro, fraude y violencia doméstica.

La policía de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de Donnie Ray Birchfield Jr., un sujeto de 35 años acusado de secuestrar adultos mayores, mantenerlos en cautiverio en un sótano y cobrar sus pensiones.

El modus operandi quedó al descubierto a comienzos de agosto, cuando la policía llegó a su domicilio para investigar la muerte de dos adultos vulnerables, que él no denunció.

En medio de las indagatorias, se determinó que él desempeñaba el papel de cuidador de ellos.

Así cayó el sujeto acusado de secuestrar adultos mayores y cobrar sus pensiones

Al iniciar las entrevistas para recabar más antecedentes, se dieron cuenta de que las personas en la vivienda en realidad estaban retenidas contra su voluntad.

Además, según el medio People, los investigadores notaron evidencias de abuso físico y falta de tratamientos médicos adecuados en las dos víctimas fatales.

El acusado controlaba a las cuatro personas que mantenía en cautiverio en cuestiones básicas como la alimentación, hábitos de baño y comunicaciones.

Fue en ese escenario que quedó al descubierto su motivación: tenerlos cautivos y cobrar sus pensiones.

Las indagatorias apuntan a que Birchfield Jr. usaba el dinero de sus víctimas para realizar compras y pagar sus propias deudas.

De acuerdo al citado medio, el sujeto supuestamente gastó $11,800 dólares —cerca de $11,2 millones de pesos chilenos— para costear los préstamos de una tarjeta de crédito.

Es por esa razón que el individuo ahora será formalizado por cuatro cargos de explotación de adulto vulnerable, así como los delitos de fraude financiero, encarcalamiento y violencia doméstica.

El hecho ha causado conmoción en Estados Unidos y uno de los vecinos, identificado como Darryl Evans, condenó su actuar y lo calificó como "un individuo enfermo". "Es de una persona enferma hacer algo así", sentenció.