"Siempre era la misma": Revelan cómo operaba actriz chilena apodada "la viuda negra" que robaba a hombres en Argentina - Chilevisión

26/09/2025 17:02

"Siempre era la misma": Revelan cómo operaba actriz chilena apodada "la viuda negra" que robaba a hombres en Argentina

En las últimas horas se ha conocido el posible patrón de comportamiento que utilizaba Antonella Marín para engañar a hombres y posterior a eso robarles sus pertenencias.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes han surgido respecto al caso de Antonella Marín, la actriz y gestora cultural chilena de 35 años que se encuentra detenida en Mar del Plata, Argentina por cinco denuncias en su contra. 

La apodada "Viuda Negra", que en su época estudiantil fue promotara de eventos artísticos en Valparaíso, ahora está siendo investigada por la justicia argentina tras ser acusada de drogar y robar al menos a cinco hombres en el territorio trasandino. 

Un patrón de comportamiento que, según las primeras diligencias, habría consistido en seducir, conquistar y generar la confianza necesaria para luego engañar a sus víctimas. 

Revelan modus operandi de "Viuda Negra" para robar a hombres en Argentina 

El corresponsal argentino, Cristián García, entregó detalles al matinal Contigo en la Mañana de cómo la chilena concretaba sus ilícitos

De acuerdo a la información entregada por el profesional, la mujer cuyo nombre completo es Antonella Lorena Marín Quinteros tenía un modus operandi que consistía en "conquistar con sus escantos a los hombres, establecer confianza para luego engañarlos". 

En la misma línea, precisó que "no era en la primera, ni segunda cita", sino que se encargaba de generar la confianza necesaria para que las víctimas la llevaran a sus casas y allí los drogaba para luego robarles. 

