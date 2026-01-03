Quién es Edmundo González, el llamado a asumir el gobierno de Venezuela tras caída de Maduro - Chilevisión

El político y exdiplomático fue por años una de las figuras centrales de la oposición venezolana y ahora, tras la caída de Maduro, podría recalar en el Palacio de Miraflores.

Este sábado Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que culminó con la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Tras varias horas, han comenzado a circular reacciones sobre este hecho y también especulaciones sobre quién lo sucederá al mando de ese país.

Entre los nombres de la oposición aparecen la Nobel de la Paz María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González, quien tendría ventaja para llegar al Palacio de Miraflores.

Quién es Edmundo González, el llamado a asumir el gobierno de Venezuela

Una de las potenciales cartas es Edmundo González (1949) es un político, profesor y escritor venezolano, líder de la oposición al régimen de ese país.

Comenzó su carrera pública como diplomático, fungiendo como embajador de Venezuela en Argelia (1991-1993) y Argentina (1998-2002).

Entre 2013 y 2015 fue representante internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición de oposición en Venezuela que años después, en 2024, lo proclamó como candidato presidencial.

En dichos comicios fue derrotado por Nicolás Maduro, que obtuvo el 51,20% de los votos. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), González alcanzó el 44,2%.

No obstante, esos resultados fueron puestos en duda por integrantes de la comunidad internacional, y otros reconocieron a Edmundo González como presidente electo, aunque jamás llegó a asumir.

Tras eso, se emitieron algunas órdenes de captura contra él, motivo por el que salió al exilio en España, donde reside actualmente.

María Corina Machado llama a que Edmundo González gobierne

Tras la intervención de Estados Unidos, la Premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado indicó que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

El exabanderado en tanto usó sus redes sociales y escribió: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación", citando una publicación de María Corina Machado, quien horas antes había dicho que él debe asumir la presidencia.