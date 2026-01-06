 ONU cuestiona a EE.UU. por operación en Venezuela y descarta éxodo de migrantes - Chilevisión
06/01/2026 12:27

ONU cuestiona a EE.UU. por operación en Venezuela y descarta éxodo de migrantes

La intervención militar "daña la arquitectura de la seguridad internacional", indicó la ONU a través de una vocería.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la caída y arresto de Nicolás Maduro.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Revina Shamdasani, declaró que la operación militar "viola un principio fundamental del derecho internacional".

Junto con lo anterior, la vocera añadió que las acciones emprendidas por el país norteamericano también contravienen la Carta de las Naciones Unidas, que "prohíbe a los Estados el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país".

La autoridad también se manifestó en contra de las justificaciones planteadas por el gobierno de Donald Trump, que usó "argumentos de derechos humanos" para explicar la intervención. Al respecto, Shamdasani declaró que "es inaceptable".

En ese sentido, desde la ONU señalaron que la intervención "daña la arquitectura de la seguridad internacional, haciendo que todos los países sean menos seguros".

Descartan desplazamientos masivos desde Venezuela

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) descartaron que haya habido "desplazamientos importantes a través de las fronteras" de Venezuela.

La vocera de la ACNUR, Eujin Byun, sostuvo que están monitoreando de cerca la situación: "Nos unimos a otras agencias de la ONU y socios humanitarios para apoyar el esfuerzo de socorro de emergencia y proteger a las personas desplazadas necesitadas según sea necesario"

