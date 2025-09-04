 Muere Giorgio Armani, histórico diseñador y empresario italiano, a los 91 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta Choque de camiones provoca cierre total de túnel Lo Prado y taco kilométrico en Ruta 68 VIDEO | Detienen a mujer que insultó a José Antonio Kast en Curicó
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/09/2025 09:29

La moda está de luto: Muere Giorgio Armani, histórico diseñador y empresario italiano, a los 91 años

El deceso del considerado 'rey' de la moda italiana ocurrió este jueves en Milán.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves falleció Giorgio Armani, histórico diseñador de moda y empresario italiano, a los 91 años.

El hombre, considerado como "rey de la moda italiana", murió en Milán, acompañado de su familia y su compañero por más de 20 años, Leo Dell'Orco. 

Fue su propia empresa, el Grupo Armani, la que informó la noticia, según recogió Agencia EFE.

"Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", escribieron en un comunicado.

El propio documento, además, detalla cómo fueron los últimos días del influyente diseñador, empresario y filántropo.

"Incansable, trabajó hasta el final, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", puntualizaron.

Hace unas semanas, poco antes de su cumpleaños —11 de julio—, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y permanecer en su casa de la Via Borgonuovo.

Dicha complicación de salud provocó que el italiano se ausentara del desfile de Alta Costura de París, algo a lo que no estaba acostumbrado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025