Muere Giorgio Armani, histórico diseñador y empresario italiano, a los 91 años - Chilevisión

El deceso del considerado 'rey' de la moda italiana ocurrió este jueves en Milán.

Este jueves falleció Giorgio Armani, histórico diseñador de moda y empresario italiano, a los 91 años.

El hombre, considerado como "rey de la moda italiana", murió en Milán, acompañado de su familia y su compañero por más de 20 años, Leo Dell'Orco.

Fue su propia empresa, el Grupo Armani, la que informó la noticia, según recogió Agencia EFE.

"Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", escribieron en un comunicado.

El propio documento, además, detalla cómo fueron los últimos días del influyente diseñador, empresario y filántropo.

"Incansable, trabajó hasta el final, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", puntualizaron.

Hace unas semanas, poco antes de su cumpleaños —11 de julio—, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y permanecer en su casa de la Via Borgonuovo.

Dicha complicación de salud provocó que el italiano se ausentara del desfile de Alta Costura de París, algo a lo que no estaba acostumbrado.