“Me dejaste solito con nuestra hija”: Futbolista venezolano confirmó que su esposa murió tras terremoto en Venezuela

Andrea se encontraba en el edificio donde vivía con su familia, que sufrió un colapso total. Murió intentando salvar a su bebé de que la golpearan los escombros.

El futbolista venezolano del club Marítimo de La Guaira, Héctor Bello, confirmó que su esposa Andrea es una de las víctimas fatales tras los derrumbes ocurridos por el terremoto en Venezuela.

Se trata de un doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles 24 de junio, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 con 39 segundos de diferencia. Desde aquel entonces se han reportado 589 muertos y 2.980 personas, mientras que hay al menos 200 individuos bajo los escombros.





“Me dejaste solito con nuestra hija”

Andrea, la esposa de Héctor, se encontraba en el edificio donde vivía junto a su familia y murió intentando salvar a su pequeña hija del colapso total de la estructura.

La niña logró sobrevivir, mientras que el cuerpo de Andrea fue rescatado. Al respecto, el futbolista compartió desgarradores mensajes en su cuenta de Instagram.

“Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija”, señaló el deportista.

En esa misma línea, agregó: “¿Cómo le explico a tu hija que perdiste tu vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? ¿Cómo le explico? Dame fuerzas tú ahora porque no doy más”.

Con el pasar de las horas, Héctor compartió los mensajes de condolencia que le eran enviados, fotografías familiares y también de su esposa. Luego, le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami; me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste y lo mucho que la amabas”, comenzó diciendo Bello.

Sin embargo, reconoció: “Pero algo no te puedo perdonar, mami, me dejaste el alma destrozada”.

“Siempre te voy a recordar, mami, siempre. ¿Recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas a ser la mujer mía? Te reías toda enamorada y se te colocaban los cachetes rojos, mami. Ay, Andrea, no puedo con esto, amor, de verdad no puedo”, cerró.

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