Terremotos en Venezuela: Chile envía avión de la FACh con ayuda humanitaria y 30 bomberos para apoyar rescates

Las próximas jornadas serán decisivas para los rescatistas, ya que estimaron que las siguientes 72 horas son fundamentales para encontrar personas con vida entre los escombros.

Un avión KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) aterrizó este viernes en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 589 muertos y mantienen a más de 150 personas desaparecidas.

La aeronave despegó desde Santiago y llegó al aeropuerto El Libertador de Maracay luego de un vuelo directo de cinco horas.

De acuerdo a información de la FACh, los rescatistas pertenecen a distintas compañías de Bomberos de Chile y cuentan con experiencia en operaciones USAR, especializadas en la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

En la misma línea, el contingente transportó cerca de seis toneladas de equipamiento técnico.





FACh despliega ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea señaló que la operación se organizó pocas horas después del desastre y destacó la experiencia de sus tripulaciones para concretar el vuelo en “tiempo récord“.

El comandante de la aeronave, Diego Casaubon, destacó la capacidad de respuesta de la institución. “Organizar un vuelo internacional en el mismo día no es algo simple”, afirmó, agregando que “la experiencia de las tripulaciones y la polivalencia de los medios” fueron cruciales para concretar la misión.

A su llegada, el vicecanciller venezolano, Mauricio Rodríguez, agradeció el apoyo chileno y expresó su esperanza de encontrar sobrevivientes.

“Ojalá los 30 bomberos chilenos nos den la alegría de recuperar personas con vida que se encuentran atrapadas bajo los escombros”, señaló.