“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda - Chilevisión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló a cinco días de los graves incidentes registrados entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, durante un partido por la Copa Sudamericana.

En Radio con vos, la autoridad entregó el motivo por el que cree la tragedia no terminó con víctimas fatales: "Si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad a dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto".

"Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Como hay un hecho delictivo, y probablemente dicen que va a haber hasta acusaciones de intento de homicidio, me parece que es suficientemente delicado con ciudadanos extranjeros y es para que se ocupe la justicia y yo no me meta", concluyó.

Culpas y responsabilidades

"Fue salvaje del lado de la hinchada de Chile, algo que hablé con Boric, con el presidente, y con el ministro del interior de Chile" y que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente", dijo Kicillof en la conversación.

A lo anterior, la autoridad agregó: "Yo no me quiero meter ni quiero incidir, porque ahora hay una intervención, incluso se suspendió el uso de la cancha para el domingo. Entonces nosotros estamos a disposición del juez".

"Lo que digo son todas cosas objetivas y reales: el operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía y el que está fuera del estadio es la Conmebol", aclaró.

Sobre las eventuales culpas y decisiones que desataron la barbarie ,admitió que "no estoy distribuyendo responsabilidad, porque es muy grave lo que pasó.