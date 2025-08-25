 “Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 19:47

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló a cinco días de los graves incidentes registrados entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, durante un partido por la Copa Sudamericana.

En Radio con vos, la autoridad entregó el motivo por el que cree la tragedia no terminó con víctimas fatales: "Si no hubiéramos tenido un hospital público gratuito de calidad a dos cuadras para atender a los que tuvieron más peligro, se hubieran muerto".

"Y eso es claro, y me lo dijo y lo agradeció el gobierno de Chile. Como hay un hecho delictivo, y probablemente dicen que va a haber hasta acusaciones de intento de homicidio, me parece que es suficientemente delicado con ciudadanos extranjeros y es para que se ocupe la justicia y yo no me meta", concluyó.

Culpas y responsabilidades

"Fue salvaje del lado de la hinchada de Chile, algo que hablé con Boric, con el presidente, y con el ministro del interior de Chile" y que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente", dijo Kicillof en la conversación.

A lo anterior, la autoridad agregó: "Yo no me quiero meter ni quiero incidir, porque ahora hay una intervención, incluso se suspendió el uso de la cancha para el domingo. Entonces nosotros estamos a disposición del juez".

"Lo que digo son todas cosas objetivas y reales: el operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía y el que está fuera del estadio es la Conmebol", aclaró.

Sobre las eventuales culpas y decisiones que desataron la barbarie ,admitió que "no estoy distribuyendo responsabilidad, porque es muy grave lo que pasó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025