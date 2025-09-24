 Fue al hospital, se atendió y descubrió que llevaba 8 años con un cuchillo entre sus costillas - Chilevisión
24/09/2025 19:57

Fue al hospital, se atendió y descubrió que llevaba 8 años con un cuchillo entre sus costillas

El increíble caso quedó al descubierto hace pocos días y generó un remezón en el mundo médico.

Publicado por CHV Noticias

Un asombroso e insólito caso médico quedó al descubierto recientemente, luego de que un hombre asistiera a una visita en un hospital.

El hombre, cuya identidad se ha mantenido en reserva, asistió a un recinto médico en Tanzania tras varios días experimentando secreaciones desde su pezón.

Lo que ni él ni los médicos sabían era que en su pecho tenía una hoja de cuchillo.

Hombre descubre que llevaba 8 años con un cuchillo entre sus costillas

El expediente, publicado en la revista de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) de EEUU, y recogido por DW, detalla este increíble caso.

Hace ocho años, el hombre fue víctima de un altercado en el que fue agredido violentamente con un arma blanca.

Por falta de recursos, solo recibió los primeros auxilios y no atención médica especializada y mucho menos radiografías.

Y es que la situación era aún más llamativa cuando el propio individuo señaló no tener "ningún problema durante los ocho años siguientes hasta su consulta reciente".

El "objeto metálico retenido" era en realidad un cuchillo completo que atravesaba su cavidad torácica: había ingresado por la espalda y deslizado entre la quinta y sexta costilla.

¿Cómo sobrevivió? Según Live Science, un proceso llamado "encapsulación fibrosa" permitió que su sistema inmunológico envolviera el objeto con colágeno y fibras. Eso evitó complicaciones mayores.

Finalmente, tras varias horas de cirugía, la cuchilla fue retirada y la cavidad torácica drenada y limpiada. Con el paso de los días, el paciente recibió el alta médica con apenas antibióticos.

