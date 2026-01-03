Frente Amplio condena ataque a Venezuela y emplaza a Kast “a no adoptar una postura subordinada” - Chilevisión

La colectividad criticó la intervención terrestre, la que calificó como "una violación abierta del derecho internacional", y llamó al mandatario electo a no alinearse con los intereses del país norteamericano.

El Frente Amplio rechazó el ataque de Estados Unidos en Venezuela y emplazó al mandatario electo José Antonio Kast "a no adoptar una postura subordinada".

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la colectividad condenó "enérgicamente la decisión de Estados Unidos de ejecutar, tras cuatro meses de asedio mediático y militar, una intervención terrestre en Venezuela".

Afirman que esta acción constituye "un acto flagrante de injerencia sobre la soberanía de un país latinoamericano y una violación abierta del derecho internacional, que socava deliberadamente el multilateralismo y desacredita el diálogo como mecanismo legítimo de resolución de conflictos".

"Estados Unidos persiste en imponer su influencia en la región, con el objetivo de resguardar sus intereses geopolíticos y asegurar el control de recursos estratégicos como el petróleo y el litio", añadieron.

En ese sentido, la tienda emplazó al presidente electo José Antonio Kast "a no adoptar una postura subordinada, complaciente ni ideológicamente alineada con los intereses" del país norteamericano.

"Chile no puede convertirse en cómplice ni en legitimador de una agresión que vulnera el derecho internacional. Exigimos que el Estado de Chile actúe conforme a su tradición diplomática, defendiendo con claridad el multilateralismo, la no intervención y la resolución soberana de los conflictos en la región", concluyeron.