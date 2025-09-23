Impacto en México: Encuentran muertos a los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown - Chilevisión

Las autoridades no han revelado detalles sobre las posibles causas o responsables del doble homicidio. Según la Fiscalía, los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera fueron encontrados muertos en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

Los artistas conocidos respectivamente como B-King y DJ Regio Clown habían viajado hasta ese país para realizar una serie de conciertos en Ciudad de México por motivos de las celebraciones patrias.

Su última presentación fue en una discoteque y dos días después se les vio por última vez en un gimnasio de Polanco, ubicado en uno de los barrios acomodados de la capital.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado apoyo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizarlos con vida. Sin embargo, un día después los hallaron sin vida. El mandatario colombiano acudió a las redes sociales para denunciar el caso.

“Asesinaron nuestra juventud. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas' a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, señaló.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo que Sheinbaum ordenó una investigación en la que participan autoridades federales y locales. "Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho", señaló el funcionario en X.

Conversaron con "comandante" mexicano antes de su muerte

Tras el hallazgo se dio a conocer que junto a los cuerpos de los cantantes se encontraba un narcomensaje, presuntamente escrito por el Cártel de La Familia Michoacana, lo que ha desatado diversas especulaciones sobre el caso.

En una conversación de WhatsApp revelada esta semana, Regio Clown avisó a su pareja que asistiría a una comida con varias personas, entre ellas alguien apodado “el comandante” y un hombre llamado Mariano, consignó Infobae.

En el chat, la pareja de Regio Clown le pidió que le enviara su ubicación en tiempo real y evitar cualquier sitio privado. Regio Clown respondió: “No confío en nadie” y más adelante, “Pero hay que hacer negocios”.