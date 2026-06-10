“El matón de Oriente Medio está muerto”: Trump asegura que Irán “tendrá que pagar el precio” por retraso en acuerdo

El mandatario de Estados Unidos arremetió en contra del país asiático a través de Truth Social, tras múltiples ataques en las últimas horas.

El presidente Donald Trump se lanzó en contra de Irán a través de redes sociales, luego de que el país de Oriente Medio atacara bases estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait en las últimas horas.

El mandatario afirmó en Truth Social que Irán “ha tardado demasiado en negociar“, por lo que “ahora tendrán que pagar las consecuencias“.





Trump asegura que Irán “tendrá que pagar el precio” por retraso en acuerdo

“El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados“, escribió.

Además, Trump afirmó que Irán “solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto!”.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ahora tendrán que pagar el precio“, agregó.

La noche de este martes, EE.UU atacó diversos puntos del sur de Irán en represalia por el derribo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

Tras ello, Irán aseguró haber respondido con bombardeos a bases militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Jordania y Kuwait.