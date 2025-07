El cambio de protagonista de “Kilos Mortales”: Perdió 230 kilos y mostró nueva apariencia - Chilevisión

Tammy Slaton, de 38 años, apareció en el famoso espacio de telerrealidad y luego tuvo su propio programa donde mostró los desafíos de la obesidad. "Soy esta increíble mujer ahora, no podría estar más agradecida", expresó.

Quizás en Chile no sea tan conocida, pero en Estados Unidos es toda una celebridad. Estamos hablando de Tammy Slaton, de 38 años, quien es oriunda de Kentucky y saltó a la fama en 2020 al protagonizar con su hermana un programa de telerrealidad.

Ambas lucharon contra la obesidad mórbidad desde su infancia y mostraron su proceso de pérdida de peso en el reality Kilos Mortales. Luego contaron con su propio programa, 1000-Lb Sisters. Al comienzo de este, Tammy pesaba 275 kilos por una adicción a la comida.

Sin embargo, tras mucho esfuerzo, Tammy se sometió a una cirugía bariátrica, un coma inducido y varias operaciones de remoción de piel con las que logró perder casi 230 kilos, dando paso a una mujer totalmente irreconocible.

“Siempre he tenido problemas de peso. Nací con 4 kg y luego seguí subiendo”, aseguró en una entrevista con la revista People en 2023, añadiendo que en su casa nunca vio alimentos sanos y que el microondas era su “mejor amigo”.

Tammy Slaton

Cirugía duró 8 horas y le removieron 6 kilos de piel

"Ha cambiado mucho en mí a lo largo de los años; y soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida y bendecida por tener el apoyo y el cariño no solo de mis fans y mejores amigos, sino también de mi novia y, por supuesto, de mi familia", escribió en redes sociales,

En uno de los capítulos más recientes de su programa, Tammy reveló que el procedimiento quirúrgico demoró cerca de 8 horas, y que los médicos eliminaron más de 6 kilos de exceso de piel de su mentón, estómago y brazos.

"Después de seis años y de perder más de 500 libras, finalmente me aprobaron la cirugía", dijo a People un mes antes de la operación. "Estaba desbordante de emoción; trabajé muy duro para esto, y ahora está aquí", confesó.



En el reality varias veces ha aparecido con su prometida, Andrea Dalton, a quien suele dedicarle textos románticos. "Me gustaría casarme pronto, pero no es una prioridad ahora", anticipó Tammy, quien podrá realizarse otra cirugía de remoción de piel en las piernas en el futuro.