Ministro Elizalde actualizó estado de chileno que cayó de tribuna de Argentina - Chilevisión

El secretario de Estado y el director ejecutivo del Hospital Fiorito de Buenos Aires entregaron nuevos detalles de cómo han progresado los dos hinchas que permanecen hospitalizados.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, actualizó la mañana de este viernes el estado de los hinchas de Universidad de Chile que continúan hospitalizados tras los incidentes durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Argentina.

Según detalló el secretario de Estado, hay dos compatriotas que permanecen internados en el Hospital Fiorito en la provincia de Buenos Aires y que, según aclaró, “están fuera de riesgo vital”.

En esa línea, la autoridad señaló que se trata de “Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. He tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares“.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Dos chilenos hospitalizados

Según consignó La Tercera, el director ejecutivo del Hospital Fiorito, doctor Luis López entregó una actualización sobre el estado de ambos pacientes.

En cuanto a Jaime Mora, señaló que “el procedimiento neuroquirúrgico que se realizó, está evolucionando favorablemente, está lúcido (...) de no haber algún tipo de complicación, debería estar favorablemente en las próximas setenta y dos horas”.

Por otro lado, en cuanto a Gonzalo Alfaro, consignó que “se encuentra todavía en el servicio de terapia intensiva, que también tuvo otro procedimiento neuroquirúrgico, está con respiración mecánica”.

“Entendemos que también dada la circunstancia, debería evolucionar en forma favorable, a no ser de incurrir con algún tipo de eventualidades que puede ocurrir en estos casos”, cerró.