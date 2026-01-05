Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela: “Con dolor por el secuestro de dos héroes” - Chilevisión

En el mismo día en el que Nicolás Maduro enfrentó la lectura de cargos en su contra en Nueva York, la exvicepresidenta de 56 años ha jurado el cargo en la Asamblea Nacional de Venezuela.

La tarde de este lunes Delcy Rodríguez hizo el juramento como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional. Rodríguez era la vicepresidenta de Nicolás Maduro y primera en la línea de sucesión.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos“, dijo en la ceremonia. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos“, agregó.

La política de 56 años fue designada en el cargo por la Corte Suprema de ese país ante la ausencia del detenido líder del régimen. El máximo tribunal del país de ese país le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

En su discurso, Rodríguez ha evocado también la figura de Hugo Chávez y de Jorge Antonio Rodríguez, además de dedicar parte de sus palabras a “los niños de Venezuela”, a quienes dijo deberse el futuro de la nación.

“No permitiré que mi brazo se fatigue ni que mi espíritu descanse hasta ver a Venezuela ocupar el lugar que le corresponde como nación libre”, afirmó ante los presentes.

En desarrollo...