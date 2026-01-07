 Dan a conocer que Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Fatal choque entre bus de pasajeros y un auto cerca del aeropuerto de Santiago: Hay un fallecido Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados VIDEO | Emotivo último adiós a Cristóbal Miranda: Familia y amigos exigieron justicia Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 10:23

Dan a conocer que Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses

Cilia Flores se habría golpeado la cabeza mientras huía junto a su marido, ya que ambos corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero de la residencia de ambos.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos el pasado sábado 3 de enero.

Según informó CNN, varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras escapaban. 

De acuerdo al mencionado sitio, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido, ya que ambos corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar.

Ahí, funcionarios de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, se informó. 

Abogado cree que Cilia Flores podría tener una fractura

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles y el abogado de la mujer declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas", aseguró.

El letrado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Por último, se indicó que durante la audiencia, Flores tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos. 

No obstante, los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve.

Fuente: EFE

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026