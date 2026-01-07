Dan a conocer que Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses - Chilevisión

Cilia Flores se habría golpeado la cabeza mientras huía junto a su marido, ya que ambos corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero de la residencia de ambos.

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos el pasado sábado 3 de enero.

Según informó CNN, varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras escapaban.

De acuerdo al mencionado sitio, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido, ya que ambos corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar.

Ahí, funcionarios de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y les brindaron los primeros auxilios tras ser extraídos del complejo, se informó.

Abogado cree que Cilia Flores podría tener una fractura

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles y el abogado de la mujer declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas", aseguró.

El letrado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Por último, se indicó que durante la audiencia, Flores tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos.

No obstante, los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve.

Fuente: EFE