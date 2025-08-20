 Conocida influencer perdió la vida por bala perdida: Murió frente a su hijo de cuatro años - Chilevisión
20/08/2025 20:46

Conocida influencer perdió la vida por bala perdida: Murió frente a su hijo de cuatro años

La joven iba en su auto con su familia cuando fue alcanzada por una bala en medio de un enfrentamiento entre conductores.

Publicado por CHV Noticias

Un trágico final tuvo Yarely Ashley Hermosillo, conocida influencer de 27 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en Glendale, Arizona (Estados Unidos). 

La joven era conocida en TikTok por sus videos y murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una disputa entre dos automovilistas.

El hecho ocurrió cuando Yarely iba en su auto con su esposo y su hijo de cuatro años. Durante un semáforo en rojo comenzó una violenta pelea entre conductores.

Cuando la discusión subió de nivel uno de ellos sacó un arma efectuando un disparo que atravesó la ventana y alcanzó a la influencer.

¿Quién era Yarely Ashley Hermosillo?

Yarely Ashley Hermosillo era una influencer y tiktoker muy conocida en redes sociales, donde se dedicaba a compartir contenido de estilo de vida y cocina.

La joven acumulaba una gran popularidad con más de 300.000 seguidores en Instagram, Facebook y TikTok.

