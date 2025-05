10 frases potentes que dejó Pepe Mujica sobre la vida y la política - Chilevisión

El fallecido expresidente destacó por su compromiso con las causas sociales y su legado político que plasmó en célebres frases a lo largo de su vida.

José "Pepe" Mujica falleció este martes a los 89 años de edad, según informó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, expresó en su cuenta de X.

El político tenía cáncer terminal de esófago y durante el último tiempo confesó que tenía metástasis por lo que estuvo recibiendo cuidados paleativos debido.

Durante su vida política y su mandato destacó por su estilo de vida austero y especial compromiso con las causas sociales.

Ese legado repercutió con fuerza en Latinoamérica y se convirtió en un referente de la izquierda en la región.

10 frases emblemáticas de José "Pepe" Mujica

1. “Hay que correrlos de la política”

“A los que les gusta la plata hay que correrlos de la política. Son un peligro”, Hufftington Post (2017).

2. “La utopía nunca está terminada”

“La utopía cumple la función de guiarnos en medio de la incertidumbre por la que navegamos. Entonces ya no es más utopía, tiene el calor de ser una guía para la vida real. Nosotros no nos proponemos alcanzar una estrella; sin embargo, esta nos puede permitir caminar con un rumbo concreto acá en la tierra. Por eso la utopía nunca está terminada, nunca está completa, nunca está perfecta”, Charlando con Pepe Mujica. Con los pies en la tierra (2002).

3. “La política no debe ser una profesión de la cual se vive”

“La política no debe ser una profesión de la cual se vive, debe ser una pasión para la cual se vive. Una pasión creadora, que no garantiza que no se cometan errores. Nuestras limitaciones humanas nos imponen los errores. Pero a la política se debe ir como va el artista cuando está creando una obra: con la mejor honradez que pueda y poniendo de sí”. Vota y verás, Reflexiones de Pepe Mujica (2018).

4. “Los individuos solos no somos nada, los individuos dependemos de la sociedad”

“Entender lo elemental, lo más simple: para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos no somos nada, los individuos dependemos de la sociedad, y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida”, Discurso durante su Condecoración de la Orden Nacional al Mérito de Ecuador (2014).

5. “Triunfar en la vida no es ganar”

“Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae”, discurso de renuncia al cargo de senador (2020).

6. “Pobres son los que quieren más”

“Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no les va a dar el tiempo de la vida”, entrevista con BBC Mundo (2012).

7. “Está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor”

“El mundo está cambiando a cada rato y, lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor”, discurso de Asunción de la Presidencia (2010).

8. “Pobre no es el tiene poco”

“El problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores —Epicuro, Séneca o incluso los Aymaras— definían: ‘Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho, y desea más y más’. Esta es una clave de carácter cultural”, discurso ante Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU (2012).

9. “El odio es como el amor, ciego”

“Aunque parezca raro he cultivado siempre las cosas con pasión pero estoy despojado de odio. El odio es como el amor, ciego; pero el amor en última instancia es creador, el odio destruye”, entrevista en Morfi, todos a la mesa (2017).

10. “Es bueno vivir como se piensa“

“Es bueno vivir como se piensa, de lo contrario pensarás como vives”, entrevista con Jordi Évole (2014).