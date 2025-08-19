“Esta sopa no tiene sentido...”: La reacción de tiktoker italiano al probar el curanto en Valparaíso - Chilevisión

Mr. Addesso, un joven italiano, se ha hecho viral entre los usuarios chilenos por probar y comparar comidas típicas de nuestro país. En esta ocasión reaccionó al curanto en olla en un restaurant de Valparaíso.

Un tiktoker italiano que lleva tiempo subiendo contenido probando comida chilena se viralizó tras degustar un plato de curanto en un restaurante de Valparaíso.

A través de su cuenta de TikTok, Mr. Addesso se mostró sorprendido con la sopa chilena y encontró "increíble" la mezcla de carne con mariscos.

"Lo que me sorprende más es que tiene un sabor casero, como si lo cocinara una abuela chilena", señaló en el registro que acumula más de 200 mil reproducciones.

Reacción de italiano probando el curanto chileno

En el video, el joven influencer se dirigió a un restaurante de comida típica chilena y tras una explicación de la mesera, decidió probar el curanto en olla.

Mientras esperaba el plato principal, se dejó llevar por lo que consideró "lo más chileno", "mini sopaipillas en el pebre... buenísimo", afirmó.

Tras recibir el curanto, probó primero la sopa y luego los mariscos: "Esta sopa no tiene sentido, está exquisita!!!", señaló, agregando que "las hierbas que tiene, aunque sean pocas, se mezclan perfectamente".

"Lo que me encanta más de este curanto es la sopa, tiene una mezcla de carne y de mariscos que es simplemente sublime", finalizó aprobando y recomendando el plato.

Reacciones en los comentarios

El viral ocasionó múltiples reacciones en los usuarios, quienes comenzaron a debatir sobre la preparación del curanto e instaron a Mr. Addesso a viajar a Chiloé para probar uno sureño.

"Sin chapalele no es curanto", "Anda al campo en Chiloé y ahí sabrás lo que es bueno", "después durmió por 48 horas", son solo algunos de los casi 400 comentarios.

A continuación, el video del tiktoker italiano reaccionando al curanto chileno: