Histórico desplome del Fondo E: Revisa cómo quedó cada AFP y su pérdida de rentabilidad en 2026

En su informe de septiembre, la Superintendencia de Pensiones entregó nuevas luces sobre la crisis de rentabilidad que atraviesa el multifondo más conservador del sistema. Así fueron las cifras de septiembre de cada Aseguradora de Fondo de Pensiones.

El Fondo E acumula una caída de 10,39% en el año, según confirmó el reporte mensual de septiembre de la Superintendencia de Pensiones, lo que ha derivado en una crisis de rentabilidad en el multifondo más conservador.

De acuerdo al mismo organismo, hasta el 31 de agosto de este año, el fondo más conservador registra 761.240 afiliados y el golpe afecta a todas las AFP por igual: Las siete administradoras anotan números rojos en su fondo E en el mes, en el año y en los últimos 12 meses.

Superintendencia revela rentabilidad de Fondo E por cada AFP en 2026

Al 30 de septiembre de este año, el fondo E administraba activos por $20,09 billones, un 14% menos que un año antes. Así, las ganancias de hace un año de US$1.400 millones se transformaron en pérdidas de valoración por US$7.700 millones.

De acuerdo al gráfico de un informe de la Superintendencia, esta fue la rentabilidad real del Fondo E por cada AFP en el periodo considerando el acumulado entre enero y septiembre del 2026:

Capital : -10,76%

Cuprum : -10,43%

Habitat : -10,02%

Modelo : -10,93%

Planvital : -10,10%

ProVida : -10,35%

Uno: -9,91%

En tanto que la rentabilidad sólo considerando septiembre 2026, es la siguiente: Capital : -5,24%

Cuprum : -4,93%

Habitat : -4,77%

Modelo : -4,57%

Planvital : -4,83%

ProVida : -5,00%

Uno: -4,66%

¿Qué pasó con las AFP y el Fondo E?

La crisis estalló el 13 de octubre, cuando el medio estadounidense Bloomberg informó que las siete AFP, que administran cerca de US$229.000 millones, en los últimos 2 años aumentaron su exposición a derivados vinculados a tasas de interés extranjeras.

Aunque esos contratos apostaban a que las tasas bajarían, ocurrió todo lo contrario: la venta de bonos del Tesoro estadounidense elevó los rendimientos y las posiciones perdieron valor.

¿El resultado? De acuerdo con el reportaje, pérdidas que alcanzarían los US$7.700 millones a septiembre, de los cuales US$1.400 millones corresponden al Fondo E. Ese mismo mes, la Superintendencia informó que el retroceso en ese fondo fue de 4,92%.





Según consigna Emol, el 86,4% de la cartera de este multifondo está invertida en Chile, principalmente en instrumentos de la Tesorería, bonos de empresas y bonos bancarios.

A los costos reputacionales se han unido expertos que han acusado a las administradoras no haber escuchado alertas y de haber tomado riesgos desmedidos. Y más importante, los afiliados que podrían ver reducidas sus pensiones.

Esto, debido a que quienes están próximos a jubilar y mantienen sus ahorros invertidos en el Fondo E ahora enfrentan un saldo menor, justo cuando no tienen tiempo para una recuperación, lo que inclusive les podría obligar a trabajar más años.

Recursos de protección, comisiones y proyectos

Al menos dos afiliados han presentado recursos de protección contra AFP Uno y AFP Capital, respectivamente, ante las cortes de apelaciones de Puerto Montt y Santiago. Si bien sus argumentos difieren, ambos buscan esclarecer si actuaron conforme a la normativa.

Miguel Ángel Gómez Concha contra AFP UNO, acusó a la administradora de incurrir en una “infracción grave al estándar de deber fiduciario” y de actuar con “culpa profesional” en la gestión de su patrimonio.

Mario Rebolledo, contra AFP Capital, estimó “necesario que se esclarezca si las operaciones efectuadas (…) se ajustaron a la normativa vigente, a los límites de inversión aplicables y a los deberes de administración exigibles a la recurrida”.

En el Congreso, diputados independientes-PPD, Jaime Araya y Héctor Ulloa, junto a otros parlamentarios de oposición, ingresaron una solicitud para crear una comisión investigadora sobre las pérdidas de los fondos previsionales.

Además, desde el Frente Amplio presentaron propuestas para sancionar a las AFP, junto con un proyecto que busca modificar el sistema de cobro de comisiones.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que la caída está siendo “monitoreado” y que se debe “a decisiones que se tomaron en el gobierno anterior y que se corrigieron al inicio de este, si no el efecto podría haber sido mucho peor”.





La defensa de la Asociación de AFP

La Asociación de AFP, mediante un comunicado, argumentó que no se habría tratado de una apuesta: Señalaron que fue una inversión o “estrategia de largo plazo” que perdió valor debido al alza de la tasa de interés en Estados Unidos.

“Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo. E históricamente, las estrategias han demostrado ser exitosas en el largo plazo en todos los fondos“, declararon.

“El Fondo E es un fondo conservador y de renta fija, pero eso no significa que sólo puede comprar bonos o instrumentos estáticos“, recalcaron.

“En todos los fondos de renta fija del mundo los derivados se usan para ajustar los plazos de los flujos, y son parte importante de las estrategias de inversión“.