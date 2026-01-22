VIDEO | Cámaras de seguridad captan violenta conducta de residente de edificio que agredió a vecinos y realizó destrozos - Chilevisión

Denuncias de vecinos por incivilidades y agresiones de uno de los residentes de un edificio mantienen a la comunidad con temor.
Cámaras de seguridad de un edificio ubicado en calle Portugal, en pleno centro de Santiago, captaron el repetido y violento actuar de un residente contra otros vecinos de la comunidad.
Los registros muestran al sujeto agrediendo físicamente a otros habitantes de la torre, rompiendo puertas y protagonizando otras incivilidades en espacios comunes.
De acuerdo con las denuncias de los propios vecinos, el hombre —de aproximadamente 40 años— mantiene una conducta especialmente agresiva hacia mujeres.
La situación ya había alcanzado un punto crítico semanas atrás, motivo por el que la administración realizó un llamado de atención a su familia con la intención de que deje el edificio.
Sin embargo, acusan los propios residentes, esa acción no hizo más que empeorar la situación y que los episodios fueran cada vez más frecuentes.
A ello se suma que la administración reconoce no tener una solución para enfrentar el problema.