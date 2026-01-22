VIDEO | Cámaras de seguridad captan violenta conducta de residente de edificio que agredió a vecinos y realizó destrozos - Chilevisión

Cámaras de seguridad de un edificio ubicado en calle Portugal, en pleno centro de Santiago, captaron el repetido y violento actuar de un residente contra otros vecinos de la comunidad.

Los registros muestran al sujeto agrediendo físicamente a otros habitantes de la torre, rompiendo puertas y protagonizando otras incivilidades en espacios comunes.

De acuerdo con las denuncias de los propios vecinos, el hombre —de aproximadamente 40 años— mantiene una conducta especialmente agresiva hacia mujeres.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La situación ya había alcanzado un punto crítico semanas atrás, motivo por el que la administración realizó un llamado de atención a su familia con la intención de que deje el edificio.

Sin embargo, acusan los propios residentes, esa acción no hizo más que empeorar la situación y que los episodios fueran cada vez más frecuentes.

A ello se suma que la administración reconoce no tener una solución para enfrentar el problema.