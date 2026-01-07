VIDEO | Golpean y prenden fuego a hombre en situación de calle: Víctima está en riesgo vital - Chilevisión

Esta semana, vecinos denunciaron una brutal agresión contra una persona en situación de calle en San Bernardo, en la región Metropolitana.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a una persona, identificada como Rodrigo López, de 42 años, siendo víctima de una golpiza por parte de un grupo de sujetos, en calle Colón de la mencionada comuna.

En medio del ataque, uno de los agresores roció con líquido acelerante al hombre, y otro de los antisociales le prendió fuego.

Tras la agresión, vecinos lo socorrieron y lo trasladaron hasta un recinto asistencial. Allí, se les informó que la víctima resultó con el 94% de su cuerpo quemado y permanece en riesgo vital.

De manera preliminar, se informó que Fiscalía ya estaría investigando el hecho e instruyendo las primeras diligencias. De igual forma, se notificó que los autores del delito —homicidio calificado en calidad de frustrado— ya estarían identificados.