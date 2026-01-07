 VIDEO | Golpean y prenden fuego a hombre en situación de calle: Víctima está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hoy quedan vegetales”: Revelan chats que delatan brutal plan para agredir a Cristóbal Miranda Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Video clave: Captan a sujetos que quemaron y golpearon a hombre en situación de calle en San Bernardo J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/01/2026 13:48

VIDEO | Golpean y prenden fuego a hombre en situación de calle: Víctima está en riesgo vital

Uno de los agresores roció con líquido acelerante a la víctima, y otro de los antisociales le prendió fuego. El hombre quedó con el 94% del cuerpo quemado y permanece en riesgo vital.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana, vecinos denunciaron una brutal agresión contra una persona en situación de calle en San Bernardo, en la región Metropolitana.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a una persona, identificada como Rodrigo López, de 42 años, siendo víctima de una golpiza por parte de un grupo de sujetos, en calle Colón de la mencionada comuna.

En medio del ataque, uno de los agresores roció con líquido acelerante al hombre, y otro de los antisociales le prendió fuego.

Tras la agresión, vecinos lo socorrieron y lo trasladaron hasta un recinto asistencial. Allí, se les informó que la víctima resultó con el 94% de su cuerpo quemado y permanece en riesgo vital.

De manera preliminar, se informó que Fiscalía ya estaría investigando el hecho e instruyendo las primeras diligencias. De igual forma, se notificó que los autores del delito —homicidio calificado en calidad de frustrado— ya estarían identificados.  

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres embarazadas pueden acceder a estos bonos: Los requisitos para obtener hasta $44 mil

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026
Publicidad