Ataque a disparos deja a víctima en riesgo vital en San Bernardo: Autor huyó en bicicleta - Chilevisión

Un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de una balacera en su casa en San Bernardo. El hecho ocurrió en calle Alonso Trueno, luego de que un grupo de sujetos llegara a la casa de la víctima, la hiciera salir y le disparara. Habiendo cometido el ataque, los sujetos huyeron en distintos vehículos, incluido uno de ellos en una bicicleta. Debido a los impactos balísticos —uno en el tobillo y otro en la rodilla—, la víctima fue trasladada en riesgo vital al Hospital El Pino, donde será intervenido ante la posibilidad de perder la pierna. Fiscalía ECOH concurrió al lugar para realizar las diligencias del caso, que podría tratarse de un ajuste de cuentas.