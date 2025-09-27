 Tres sujetos fueron detenidos por turbazo a adulta mayor con alzheimer en Lampa - Chilevisión
Minuto a minuto
Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro Alerta en Chile por peligrosa nueva droga: Puede ser confundida con un sticker Un intenso sistema frontal dejó árboles caídos, calles anegadas y hasta granizos en algunas zonas de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 08:38

Tres sujetos fueron detenidos por turbazo a adulta mayor con alzheimer en Lampa

Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando delincuentes entraron a la vivienda, maniataron a la víctima, robaron diversas especies y se dieron a la fuga.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este viernes se produjo la detención de tres sujetos vinculados a un turbazo que se produjo en la comuna de Lampa en enero de este año, cuya víctima fue una adulta mayor que padece de alzheimer.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda donde se encontraba la adulta mayor de 80 años, quien fue maniatada.

¿Cómo se produjo la detención?

Los atacantes sustrajeron diversas especies y se dieron a la fuga, por lo que la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó una investigación para dar con su paradero.

En ese contexto, llegaron a las comunas de Lampa, Cerrillos y San Miguel, donde se irrumpió en cinco domicilios para detener a tres personas, todos de sexo masculino, cuyas edades son 25, 35 y 37 años.

Todos tienen nacionalidad chilena y cuentan con diversos antecedentes penales. Finalmente, fueron entregados a la justicia, donde se seguirá con el debido proceso legal.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025