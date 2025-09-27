Tres sujetos fueron detenidos por turbazo a adulta mayor con alzheimer en Lampa - Chilevisión

Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando delincuentes entraron a la vivienda, maniataron a la víctima, robaron diversas especies y se dieron a la fuga.

Durante la tarde de este viernes se produjo la detención de tres sujetos vinculados a un turbazo que se produjo en la comuna de Lampa en enero de este año, cuya víctima fue una adulta mayor que padece de alzheimer.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda donde se encontraba la adulta mayor de 80 años, quien fue maniatada.

¿Cómo se produjo la detención?

Los atacantes sustrajeron diversas especies y se dieron a la fuga, por lo que la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó una investigación para dar con su paradero.

En ese contexto, llegaron a las comunas de Lampa, Cerrillos y San Miguel, donde se irrumpió en cinco domicilios para detener a tres personas, todos de sexo masculino, cuyas edades son 25, 35 y 37 años.

Todos tienen nacionalidad chilena y cuentan con diversos antecedentes penales. Finalmente, fueron entregados a la justicia, donde se seguirá con el debido proceso legal.