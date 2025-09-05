 Salió de su trabajo y el auto no estaba: Descarado robo de vehículo en estacionamiento de Pudahuel - Chilevisión
05/09/2025 19:20

Salió de su trabajo y el auto no estaba: Descarado robo de vehículo en estacionamiento de Pudahuel

Cámaras registraron el robo que dejó a una familia viviendo una verdadera pesadilla. La impotencia y la espera son parte de las secuelas de un delito ocurrido mientras la víctima trabajaba.

Publicado por CHV Noticias

En menos de 10 minutos, delincuentes fueron protagonistas de una acción que dejó con total impotencia a sus víctimas.

Se trata del robo de un vehículo que estaba estacionado en el frontis de la empresa Breden Master en Pudahuel, durante la tarde del jueves.

Registro clave de cámaras

De acuerdo con el registro de cámaras de seguridad, los antisociales se trasladaban en un auto blanco e ingresaron al espacio público, sin levantar sospechas, a eso de las 12:55 horas.

Sin embargo, esta acción aparentemente inofensiva, culminó con la sustracción del automóvil colindante de marca Hyundai Santamo.

Tal como evidencia el video, los desconocidos salieron con total rapidez para evitar ser capturados en el delito.

Revisa acá el momento del robo

"Mi mente quedó en blanco"

La víctima del silente atraco fue identificada como Kevin Olea Núñez, quien se desempeña como trabajador de la empresa mencionada y que, de manera excepcional, dicha jornada decidió utilizar el vehículo familiar para acudir a esas instalaciones.

La sorpresa fue tal que, al momento de terminar su turno laboral, pasadas las 18:00 horas, se percató que su auto ya no estaba. Y, con ello, se desató una pesadilla que hasta la fecha no culmina.

"No podía creerlo; cuando salí, pensé que estaba buscando mal, me di unas vueltas y luego me resigné. Mi mente quedó en blanco y lo primero que hice fue acercarme a los guardias para revisar las cámaras", sostuvo.

El problema mayor, explicó, "es que el auto era de mi familia y lo necesitábamos en caso de alguna emergencia".

Seguido de ello, la revisión de cámaras y la denuncia correspondiente ante Carabineros fueron los pasos a seguir por parte del afectado. Pero, por el momento, esperar ha sido lo único al alcance de él y toda su familia.

