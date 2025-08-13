 Rol clave en banda de narcotraficantes: El prontuario de la “Barbie narco chilena” que falleció en Frutillar - Chilevisión
13/08/2025 18:17

Rol clave en banda de narcotraficantes: El prontuario de la “Barbie narco chilena” que falleció en Frutillar

La mujer de 41 años perdió la vida tras un accidente automovilístico en Frutillar. En la violenta colisión también fallecieron sus hijos de 4 y 18 años.

Publicado por CHV Noticias

La mañana del martes murió Karen Soto Mansilla, también conocida como la Barbie-narco chilena”, por su prontuario ligado al narcotráfico.

La mujer de 41 años perdió la vida producto de una violenta colisión de alta energía en Frutillar, accidente donde también murieron sus hijos de 4 y 18 años.

La mujer fallecida también era conocida por su afición al color rosado y por el ostentoso estilo de vida que mostraba en redes sociales, lo que incluía joyas y un descapotable de color completamente rosado

El prontuario de la “Barbie-narco chilena”

El caso de la mujer se hizo conocido en julio de 2023, en medio de un operativo policial liderado por el OS7 de Carabineros en la región de Los Lagos en el que estaban siguiendo la pista de una banda dedicada al narcotráfico de cocaína entre Frutillar y Santiago.

En ese contexto, Karen Soto y su pareja, Héctor Mancilla, resultaron detenidos en uno de los allanamientos en la casa donde también se encontraron armas, municiones, dinero en efectivo y cerca de 28 kilos de cocaína avaluada en 660 mil dólares.

En la organización la denominada “Barbie-narco chilena” estaba a cargo de la venta de drogas y el cobro a los potenciales compradores.

Producto de esto la mujer fue formalizada y quedó bajo prisión preventiva. Parte de su condena la cumplió privada de libertad.

