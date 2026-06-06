Robo de camión terminó en tiroteo y dos asaltantes detenidos en Paine

Dos sujetos fueron detenidos luego de asaltar a un camionero en San Bernardo e intentar escapar por la Ruta 5 Sur. La huida terminó tras chocar contra una verdulería.

Una persecución policial terminó con dos detenidos, uno de ellos herido a bala, durante la mañana de este sábado en Paine.

Según informó Carabineros, los sujetos habían participado en el robo de un camión cargado con cerca de 2.000 cajas de huevos, avaluadas en aproximadamente $60 millones.

El procedimiento se inició en San Bernardo, donde seis individuos realizaron una encerrona al conductor del vehículo de carga, lo obligaron a descender y posteriormente lo abandonaron en la comuna de La Pintana.





Tras activar un operativo de búsqueda, Carabineros ubicó el camión en las cercanías del peaje Champa, pero los ocupantes ignoraron la orden de detención e incluso intentaron atropellar a funcionarios policiales.

La fuga terminó cuando el camión impactó una verdulería ubicada en la salida de Champa y luego chocó contra un árbol. Uno de los ocupantes fue detenido en el lugar, mientras que el segundo resultó herido por disparos efectuados por Carabineros durante el procedimiento.

Ambos detenidos son chilenos, mayores de edad y mantienen antecedentes penales. El lesionado fue trasladado al Hospital San Luis de Buin y se encuentra fuera de riesgo vital.