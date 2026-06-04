Controles de identidad aleatorios en Metro de Santiago: Carabineros realiza nuevo copamiento en La Florida

Los efectivos están efectuando el procedimiento en estaciones de dos líneas distintas del transporte público.

Un nuevo copamiento policial se está efectuando durante la mañana de este jueves en distintas estaciones del Metro de Santiago.

Una de ellas es Bellavista de la Florida, donde personal de Carabineros han realizado controles de identidad aleatorios para chequear los antecedentes de las personas.

En la Línea 4 y la Línea 5 del metro, estos procedimientos policiales se están llevando a cabo tanto en los interiores de las estaciones, como en en los exteriores.

Pasajeros del transporte público y transeúntes manifestaron estar de acuerdo con este copamiento, debido a una sensación de mayor resguardo y seguridad en los distintos lugares.

“Esta es la estrategia que estamos realizando para fortalecer espacios donde hay mayor afluencia de público. La gente valora nuestra presencia en los metros”, explicó Carabineros.