Planificó todo para Fiestas Patrias: Mujer arrendó cabaña junto a esposo en Quintero y lo asesinó mientras dormía - Chilevisión

Una mujer de 38 años confesó un impactante crimen, ya que aseguró que dio muerte a su propio esposo en la comuna de Quintero, región de Valparaíso.

Luego de atacar al hombre mientras dormía, la ahora formalizada huyó hasta la comuna de El Tabo, donde finalmente acudió a una comisaría y confesó todo ante Carabineros.

El Líder de San Antonio informó que la mujer viajó el pasado miércoles 17 desde Santiago a Quintero para pasar Fiestas Patrias en compañía de su esposo, donde a pesar de estar separados, habían decidido arrendar una cabaña.

Se informó que el asesinato ocurrió cerca de las 20:00 horas del viernes 19, momento en que escapó de la cabaña dejando el cuerpo del hombre de 48 años en la cama de la habitación.

Mujer confesó el crimen

El fiscal de turno de San Antonio, Pablo Bravo, conversó con el citado medio y señaló que la mujer confesó y "que le habría causado la muerte a su esposo con un arma cortopunzante. La imputada ese día (viernes) huyó del lugar y se entregó el sábado en una unidad policial".

Además, se agregó que la mujer había planificado la acción, ya que aprovechó que la víctima estaba durmiendo para agredirlo con un arma blanca. "Viaja con la intención de matar, así lo indica ella".

Por último, el fiscal indicó: "Habían bebido y mientras se encontraban recostados en una cama, ella, con un cuchillo, lo habría matado, dándole una estocada a la altura del tórax, cerca del corazón".

La mujer fue detenida por el delito de parricidio y tras su formalización quedó en prisión preventiva.